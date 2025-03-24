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11:52, 24 марта 2025Культура

Ефремов объяснил наличие у него смартфона в колонии глупостью

Актер Ефремов заявил, что смартфон в колонии появился у него из-за глупости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП в 2020 году, объяснил, что смартфон в исправительном учреждении появился у него из-за глупости . Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам артиста, он увидел, как «ребята звонят», и тоже захотел. В итоге, отмечает канал, актера на пять дней отправили в штрафной изолятор.

Ранее стало известно, что голос Ефремова навсегда останется в колонии. Так, артист выступил в качестве диктора для утренней зарядки в исправительном учреждении.

До этого адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал информацию о том, что актер собирается устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения.

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