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13:18, 24 марта 2025Ценности

Раскрыты истинные желания российских мужчин

Мария Винар

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аналитики Красноярского амфибийного завода (КАЗ) «Север», который является производителем аэролодок премиум-класса, раскрыли истинные желания российских мужчин. Соответствующие результаты опроса поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Так, специалисты поинтересовались у более 500 респондентов из 12 регионов России, какой подарок они попросили бы у джинна из волшебной лампы. Выяснилось, что 39,9 процента мужчин желают недвижимость, а 23,2 процента — автомобиль. При этом 16,7 процента хотели бы получить в подарок хороший гаджет, 15 процентов — путешествие и 5,4 процента — аэролодку или яхту.

Психолог Нина Рубштейн объяснила данное распределение позиций естественным желанием каждого мужчины иметь крепкий тыл. «Даже в таком шуточном опросе мужчины серьезны… Транспорт и путешествия, занявшие в опросе второе, четвертое и пятое места, выражают дух свободы и тягу к приключениям, которые свойственны всем мужчинам», — подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса CDEK.Shopping провели опрос, в котором выяснилось, что каждая вторая россиянка может отказаться от отношений с мужчиной без автомобиля.

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