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05:38, 24 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о деле Буданова

РИА Новости: В деле Буданова фигурируют атаки на 13 регионов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

В уголовном деле начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В частности, в деле указаны Москва и Подмосковье, Курская и Смоленская области, а также Севастополь.

Ранее стало известно, что Буданов проходит фигурантом минимум в трех уголовных делах в России. До этого сообщалось, что МВД России переобъявило Буданова в розыск.

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