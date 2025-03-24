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03:40, 24 марта 2025Бывший СССР

Рогов заявил об «очередной громкой ночи» в Запорожье

Рогов рассказал об очередной громкой ночи в Запорожье
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Российские дроны наносят удары по военным и инфраструктурным объектам в Запорожье, которые используются для боевых действий, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, объекты находятся в Шевченковском и Заводском районах Запорожья, а также в ближайшем пригороде областного центра. «В Запорожье очередная громкая ночь», — написал Рогов.

Чиновник обвинил украинских военных в том, что они сбивают дроны из ПВО «над кварталами с плотной жилой застройкой, а не за городом».

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в городе прогремел взрыв, а также начался пожар. Федоров не стал уточнять, на каком объекте возникло возгорание. Он рассказал, что взрывной волной были повреждены окна многоэтажек, частные дома и гараж.

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