Рогов заявил об «очередной громкой ночи» в Запорожье

Рогов рассказал об очередной громкой ночи в Запорожье

Российские дроны наносят удары по военным и инфраструктурным объектам в Запорожье, которые используются для боевых действий, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, объекты находятся в Шевченковском и Заводском районах Запорожья, а также в ближайшем пригороде областного центра. «В Запорожье очередная громкая ночь», — написал Рогов.

Чиновник обвинил украинских военных в том, что они сбивают дроны из ПВО «над кварталами с плотной жилой застройкой, а не за городом».

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в городе прогремел взрыв, а также начался пожар. Федоров не стал уточнять, на каком объекте возникло возгорание. Он рассказал, что взрывной волной были повреждены окна многоэтажек, частные дома и гараж.