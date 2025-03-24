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01:44, 24 марта 2025Бывший СССР

В Запорожье прогремел взрыв

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о взрыве в городе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремел взрыв, а также начался пожар. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram-канале.

«Взрыв в Запорожье», — говорится в сообщении. Федоров не стал уточнять, на каком объекте возникло возгорание. Он рассказал, что взрывной волной были повреждены окна многоэтажек, частные дома и гараж.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о взрыве в здании полиции в Одесской области. Тогда пострадали трое полицейских, Служба безопасности Украины начала расследование произошедшего.

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