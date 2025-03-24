Россиянам напомнили о расширении одного вида ипотеки

Юрист Русяев: С 1 апреля семейную ипотеку расширят на вторичное жилье

Действие семейной ипотеки будет расширено на вторичное жилье с 1 апреля. Об этом NEWS.ru напомнил юрист Илья Русяев.

При этом квартиру можно будет купить в доме, построенном не более 20 лет назад при условии, что здание не признано аварийным. Ипотека под шесть процентов распространяется на семьи с детьми с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно.

Воспользоваться ипотекой смогут только россияне, которые действительно намерены приобрести жилье для проживания, а не перераспределить собственность между родственниками, поскольку программой запрещено покупать жилье у взаимозависимых лиц.

Также могут воспользоваться программой семьи из малых городов с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с ограниченным объемом строительства. При этом, вне зависимости от категории, ипотеку можно оформить только один раз.

Юрист уточнил, что расширение действия программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья стало значимым правовым изменением. В центре внимания этой программы — населенные пункты, в которых новостройка является редкостью. Раньше воспользоваться семейной ипотекой в таких городах у россиян не было возможности.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что из-за заградительных ставок по ипотеке подавляющее большинство бездетных россиян не смогут купить квартиру — им подойдет лишь вариант с арендой жилья в коммерческом секторе.