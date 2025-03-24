Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:28, 24 марта 2025Экономика

Россиянам напомнили о расширении одного вида ипотеки

Юрист Русяев: С 1 апреля семейную ипотеку расширят на вторичное жилье
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Действие семейной ипотеки будет расширено на вторичное жилье с 1 апреля. Об этом NEWS.ru напомнил юрист Илья Русяев.

При этом квартиру можно будет купить в доме, построенном не более 20 лет назад при условии, что здание не признано аварийным. Ипотека под шесть процентов распространяется на семьи с детьми с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно.

Воспользоваться ипотекой смогут только россияне, которые действительно намерены приобрести жилье для проживания, а не перераспределить собственность между родственниками, поскольку программой запрещено покупать жилье у взаимозависимых лиц.

Также могут воспользоваться программой семьи из малых городов с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с ограниченным объемом строительства. При этом, вне зависимости от категории, ипотеку можно оформить только один раз.

Юрист уточнил, что расширение действия программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья стало значимым правовым изменением. В центре внимания этой программы — населенные пункты, в которых новостройка является редкостью. Раньше воспользоваться семейной ипотекой в таких городах у россиян не было возможности.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что из-за заградительных ставок по ипотеке подавляющее большинство бездетных россиян не смогут купить квартиру — им подойдет лишь вариант с арендой жилья в коммерческом секторе.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    Раскрыта причина ходатайства об УДО актера Михаила Ефремова

    Появились подробности об уничтожении ВСУ двух мостов в Белгородской области

    Названо неожиданное последствие политики Трампа в отношении России

    В США российский «Сармат» назвали самой передовой МБР в мире

    Названа оптимальная частота походов в туалет в день

    Медведчук заявил о несоответствии Украины критериям членства в Евросоюзе

    Жители российского города сообщили об атаке ВСУ и записали на видео звуки взрыва

    Состояние секс-символа советского кино ухудшилось из-за весны

    Футболист сборной России рассказал об отсутствии удовольствия в игре за «Зенит» в 2025-м

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше