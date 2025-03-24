Россиянам рассказали о вступающих в силу с апреля изменениях в законодательстве

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин высказался об изменениях в законодательстве, вступающих в силу с 1 апреля. Его слова приводит RT.
«С апреля 2025 года в российской правовой системе начинают действовать изменения, которые, несмотря на кажущуюся техническую направленность, в действительности касаются повседневной жизни миллионов людей и улучшают их доступ к образовательным, финансовым и социальным возможностям», — отметил он.
Одним из таких новшеств стало упрощение взаимодействия с биометрическими системами в банках, указал парламентарий. Ранее россиянам нередко приходилось приносить документы даже в случае наличия сведений в Единой биометрической системе, однако с 1 апреля это устранено: если информация уже имеется в базе, банк обязан ее принять, не создавая дополнительных барьеров.
Говырин также сообщил, что семьи с детьми получат дополнительную помощь на уровне жилья. По его словам, расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья — это шаг, который открывает возможность улучшить жилищные условия в городах, где новостройки возводятся не так активно.
Кроме того, с апреля повышаются социальные пенсии, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца, — их проиндексируют на 14,75 процента, указал депутат.
Ранее эксперты оценили вероятность подорожания «вторички» в апреле. Заметных ценовых подвижек в сегменте аналитики не предвидят: стоимость готового жилья в России может измениться в пределах от 0,5 процента до 2 процентов.