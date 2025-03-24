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13:21, 24 марта 2025Путешествия

Россияне поставили рекорд по поездкам еще в одну страну Азии

АТОР: В 2024 году Малайзию посетила 131 тысяча российских туристов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Российские туристы поставили исторический рекорд по поездкам еще в одну страну Азии — Малайзию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В 2024 году азиатское государство посетила почти 131 тысяча российских туристов. Тем временем в 2023-м их число составило 129 тысяч, таким образом, рост турпотока составил 1,1 процента.

Отмечается, что в 2025 году власти Малайзии настроены на дальнейшее увеличение количества российских путешественников.

Ранее рекорд по турпотоку из России зафиксировали в Таиланде. В минувшем зимнем сезоне страну посетили на 16,5 процента больше туристов.

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