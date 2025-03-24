Россиянин снял на видео последствия падения обломков БПЛА на железнодорожную станцию

Опубликовано видео последствий падения обломков БПЛА в Кропоткине

Россиянин снял на видео последствия падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на железнодорожную станцию в Краснодарском крае. Ролик опубликован в Telegram-канале «Город Кропоткин - Новости, ЧП, Объявления».

На видео россиянин рассказал, что когда утром в понедельник, 24 марта, пришел на работу, то увидел, что в кабинете выбиты окна. Судя по всему, мужчина является сотрудником железнодорожной станции. На кадрах можно увидеть, как на подоконнике, столах и полу разбросаны осколки.

Как сообщили очевидцы изданию 93.RU, БПЛА запутался в проводах и взорвался — в результате взрывной волны выбило стекла в близлежащих зданиях.

Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки сбитого ночью над Краснодарским краем беспилотника упали на территории железнодорожной станции. Беспилотник сдетонировал в воздухе, незначительные повреждения получило административное здание на территории станции.