Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:52, 24 марта 2025Ценности

Российская блогерша показала фото до и после похудения на 47 килограммов

Блогерша Дарья Каплан показала фото до и после похудения на 47 килограммов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дарья Каплан

Дарья Каплан. Фото: Telegram-канал «Я Дашка Каплан»

Российская блогерша Дарья Каплан показала фото до и после похудения на 47 килограммов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На первом снимке, сделанном в 2021 году, девушка позировала в черной толстовке и с окрашенными в зеленый цвет волосами. В подписи она указала, что в тот момент ее вес составлял 105 килограммов.

Также инфлюэнсерша продемонстрировала кадр 2025 года, на котором предстала в облегающем топе с глубоким декольте и легинсах. При этом она окрасила пряди в черный цвет. «2025 год — 58 килограммов», — указала в подписи автор поста.

В октябре 2024 года популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, рассказала, что подверглась травле в сети из-за набранного веса.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    В Турции начали спасать фондовый рынок на фоне волнений

    Искореженный автобус и тела на обочине после ДТП с зерновозом в Крыму сняли на видео

    Актер Ефремов дал два главных обещания на заседании по ходатайству об УДО

    Пропавший и нашедшийся в запое спортивный журналист дал интервью за 5 тысяч рублей

    Российская блогерша показала фото до и после похудения на 47 килограммов

    Ветераны СВО решили показать гражданам русофобов

    Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после переговоров с США

    Хинштейн высказался об извинениях проникшего в Суджу ради вандализма рэпера

    Части россиян пообещали аномальное тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше