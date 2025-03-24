Российская блогерша показала фото до и после похудения на 47 килограммов

Блогерша Дарья Каплан показала фото до и после похудения на 47 килограммов

Российская блогерша Дарья Каплан показала фото до и после похудения на 47 килограммов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На первом снимке, сделанном в 2021 году, девушка позировала в черной толстовке и с окрашенными в зеленый цвет волосами. В подписи она указала, что в тот момент ее вес составлял 105 килограммов.

Также инфлюэнсерша продемонстрировала кадр 2025 года, на котором предстала в облегающем топе с глубоким декольте и легинсах. При этом она окрасила пряди в черный цвет. «2025 год — 58 килограммов», — указала в подписи автор поста.

В октябре 2024 года популярная российская блогерша Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька, рассказала, что подверглась травле в сети из-за набранного веса.