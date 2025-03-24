Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:33, 24 марта 2025Наука и техника

Российский бионический протез руки соберет трофейные дроны ВСУ

Глава «Ушкуйника» Чадаев: Российский биопротез руки соберет трофейные дроны ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским бионическим протезом руки попробуют собирать трофейные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на гендиректора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева сообщает ТАСС.

«В апреле мы апробируем технологию сбора трофейных дронов ВСУ при помощи трехпалой "руки", которая будет подвешиваться на дрон. Уже сейчас российские бойцы занимаются сбором трофейных дронов при помощи дронов, но на кустарном уровне — подвешивают крюки, магниты», — сказал глава организации.

По его словам, биопотезы руки планируется печатать на трехмерном принтере, а получившиеся изделия можно будет установить на дроны типа DJI Mavic.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В январе Чадаев сообщил, что проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России.

В том же месяце руководитель сообщил, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Депутат Рады оценил шанс проведения честных выборов на Украине

    В Европе рассказали о критической зависимости от США

    В Австрии задержали гражданку Болгарии за якобы шпионаж в пользу России

    ФАС проведет проверку после массовых проблем с интернетом в домах ГК ПИК

    Еще одна страна заявила об участии в праздновании 9 Мая в Москве

    Российский бионический протез руки соберет трофейные дроны ВСУ

    Назван способ избежать тромбоза

    Россиянка заложила квартиру и отдала миллионы рублей мошенникам

    Актрису из «Интернов» госпитализировали после избиения в театре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше