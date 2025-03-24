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08:01, 24 марта 2025Из жизни

Школьник отгрыз чужое ухо на каникулах

WTVT: В США школьник откусил ухо знакомому во время весенних каникул
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lee County Sheriff's Office

В США школьник отгрыз чужое ухо во время школьных каникул в штате Флорида. Об этом сообщает WTVT.

Инцидент произошел в понедельник, 17 марта, на пляже города Форт-Майерс-Бич. Рано утром патрульным поступила информация о драке. На месте происшествия был обнаружен пострадавший, который рассказал, что 18-летний Джек Тернер откусил ему ухо во время драки.

В распоряжении следователей оказалась видеозапись, на которой видно, как старшеклассник набросился на потерпевшего со спины, повалил на песок и начал избивать. Затем он вцепился в ухо зубами, «вызвав травматическую ампутацию ушной раковины». Мотив поступка Тернера неизвестен, однако полиция установила, что он был знаком с пострадавшим.

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Юноша находится в окружной тюрьме по обвинению в причинении тяжелого вреда здоровью.

В марте 2024 года сообщалось, что в Индии молодой человек поругался с другом на вечеринке и откусил ему ухо. Конфликт произошел из-за того, что пострадавший снимал танец своего приятеля на вечеринке.

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