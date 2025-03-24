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13:25, 24 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о начале боев за Веселое

Рогов: ВС России вышли на окраины села Веселое рядом с Днепропетровской областью
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска вышли на окраины села Веселое, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), рядом с границами Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Наши войска продвинулись северо-западнее Днепроэнергии и зашли на южные окраины Веселого. Начались бои за освобождение села», — написал он. Рогов добавил, что Вооруженные силы (ВС) России уверенно продвигаются в сторону Днепропетровской области.

Ранее Рогов сообщил, что Российская армия выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Жеребянки Запорожской области. Населенный пункт располагается недалеко от населенного пункта Пятихатки.

В субботу, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетил границу Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Во время поездки украинский лидер побывал у импровизированного мемориала со знаками воюющих в ДНР бригад Вооруженных сил Украины, организованного возле стелы у административной границы ДНР.

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