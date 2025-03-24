Стало известно о переброске к Курской области операторов БПЛА ВСУ

Кимаковский: ВСУ перебрасывают операторов БПЛА из ДНР к Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали снимать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позиций в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, украинское командование перебрасывает операторов дронов к Курской области. Советник главы ДНР также выразил мнение, что это делается для отвлечения внимания от основного удара, запланированного ВСУ.

«Последние два дня с наших донецких направлений начали снимать беспилотчиков, и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии», — отметил Кимаковский.

Ранее стало известно, что часть бойцов ВСУ лишилась последнего шанса выйти из Курской области. Уточнялось, что речь идет об украинских подразделениях, находящихся в населенном пункте Гоголевка.