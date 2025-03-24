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18:48, 24 марта 2025Экономика

Трамп пригрозил наказать покупателей венесуэльских энергоносителей

Трамп: США введут пошлины на товары тех стран, которые покупают газ у Венесуэлы
Кирилл Луцюк

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

США примут меры в отношении тех стран, которые будут покупать венесуэльские нефть или газ. Об этом предупредил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, товары тех государств, которые будут уличены в таких сделках, в США обложат 25-процентными тарифами. Необходимость таких «вторичных пошлин» Трамп обосновал тем, что Венесуэла целенаправленно и обманным путем отправляла в США десятки тысяч жестоких преступников, многие из которых были участниками крупных банд. Кроме того, Венесуэла, по словам Трампа, очень враждебно относится к Соединенным Штатам и свободам, которые те поддерживают.

Названные пошлины начнут взимать со 2 апреля этого года.

В конце февраля Трамп отозвал разрешение на поставки из Венесуэлы. Президент обвинил Каракас в том, что тот не выполнил положения соглашения с США по добыче нефти. Одним из условий было проведение выборов в южноамериканской стране.

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