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14:54, 24 марта 2025Бывший СССР

Украина на переговорах с США обсудила остановку ударов по портам

Советник главы ОП Лещенко: Украина обсуждала с США остановку ударов по портам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии обсудила возможность остановки ударов по портам. Об этом в беседе с The Telegraph рассказал советник главы офиса президента Украины (ОП) Сергей Лещенко.

«Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать их [российские] объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты», — заявил советник.

Он добавил, что Киев, в частности, будет просить ограничить удары по портам Одессы и Николаева.

Утром 24 марта в столице Саудовской Аравии начались переговоры России и США по Украине. Москву на них представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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