Украина на переговорах с США обсудила остановку ударов по портам

Советник главы ОП Лещенко: Украина обсуждала с США остановку ударов по портам

Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии обсудила возможность остановки ударов по портам. Об этом в беседе с The Telegraph рассказал советник главы офиса президента Украины (ОП) Сергей Лещенко.

«Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать их [российские] объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты», — заявил советник.

Он добавил, что Киев, в частности, будет просить ограничить удары по портам Одессы и Николаева.

Утром 24 марта в столице Саудовской Аравии начались переговоры России и США по Украине. Москву на них представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.