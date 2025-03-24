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23:10, 24 марта 2025Бывший СССР

Украине предрекли превращение в буферную зону

Дубинский: Украина станет буферной зоной между РФ и ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Raul Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украину ждет превращение в буферную зону между Россией и Европейским союзом (ЕС). Такую судьбу Киеву предрек находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Украину ждет превращение в буферную зону между РФ и ЕС, с фильтрационными мероприятиями на границе. От этой войны мы будем отплевываться еще долгие годы», — написал он.

По его мнению, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут вынуждены проходить фильтрационные мероприятия. Также ЕС, добавил депутат, может разработать реестр совершенных солдатами ВСУ правонарушений, без которых украинцы смогут попасть в Европу «через пару лет фильтра».

Ранее Дубинский назвал наиболее вероятного победителя президентских выборов на Украине. По его словам, в настоящее время идет «кастинг» на роль человека, который «90 дней будет рулить страной до выборов» и впоследствии с большой вероятностью станет президентом.

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