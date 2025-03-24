Украинский дрон сбит в небе над Россией

Минобороны: Беспилотник ВСУ сбит над Курской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был перехвачен около 11:35 мск. Вскоре следом за ним противовоздушные силы поразили еще один беспилотник.

Иных данных о попытке атаки не приводится.

В ночь на 24 марта еще один беспилотник ВСУ сбили в небе над Краснодарским краем. По данным Минобороны, его целью был энергетический объект, однако достичь ее дрону не удалось. Он был поражен над железнодорожной станцией, не причинив значительных повреждений.