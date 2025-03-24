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15:36, 24 марта 2025Мир

В Австрии задержали гражданку Болгарии за якобы шпионаж в пользу России

В Австрии задержали гражданку Болгарии, якобы занимавшуюся шпионажем в пользу РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Австрии задержали гражданку Болгарии, якобы занимавшуюся шпионажем в пользу России. Об этом сообщает Управление госбезопасности и разведки Австрии (DSN) в заявлении, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел страны.

«Гражданка Болгарии подозревается в шпионаже в пользу России и в значительной ответственности за проведение контролируемой оттуда дезинформационной операции», — утверждается в публикации.

По данным управления, целью операций, проводимых задержанной гражданкой Болгарии, было «манипулирование общественным и политическим мнением в ущерб Украине и в пользу России». Имя подозреваемой не раскрывается. Согласно публикации, после обысков в квартире задержанной в декабре 2024 года DSN вышло на ячейку, которая якобы работает на российские спецслужбы.

В январе окружной суд в Варшаве приговорил канадца Лакена П. к восьми месяцам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу России.

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