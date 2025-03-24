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02:49, 24 марта 2025Культура

В Эрмитаже допустили запрет на фотосессии после скандала с блогерами

В Эрмитаже допустили запрет на фотосессии после скандала с блогерами из Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Представители Государственного Эрмитажа предупредили о возможности запрета постановочных фотосессий в музее из-за некорректного поведения посетителей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

В Эрмитаже напомнили, что в музее постоянно проходят фотосеcсии. Для их проведения следует купить соответствующий билет, поскольку съемка потребует особого внимания Службы безопасности и смотрителей.

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«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — отмечается в публикации.

Ранее Эрмитаж прокомментировал ситуацию с посетительницей в роскошном наряде. Выяснилось, что девушка, которую не хотели пускать в музей из-за наряда, планировала провести коммерческую съемку, не заплатив по соответствующему тарифу.

До этого сообщалось, что сотрудница музея не пустила девушку в Эрмитаж из-за роскошного наряда, запросив дополнительные деньги за съемку. Блогер отрицала, что съемка носит коммерческий статус.

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