В Китае обнаружен пугающий скелет с красными зубами

Archaeological Anthropological Sci: В Китае найден скелет со следами киновари

Археологи обнаружили в долине реки Турфан необычное захоронение возрастом более четырех тысяч лет. В одной из 30 гробниц был найден пугающий женский скелет с ярко-красными зубами. Согласно исследованию, опубликованному в Archaeological and Anthropological Sciences, это первый зафиксированный случай использования токсичной киновари (сульфида ртути) для окрашивания зубов.

Исследование показало, что на момент смерти женщине было 20–25 лет. Радиоуглеродный анализ датирует захоронение 2200–2050 годами до н.э. Рядом с телом нашли золотую серьгу, кожаную обувь, керамику и костяные гребни. Судя по редкости киновари и составу погребальной утвари, исследователи допускают, что женщина могла принадлежать к элите. Однако аналогичных обрядов с окрашиванием зубов киноварью археология пока не знает.

Среди возможных версий — ритуальная практика. Ученые сравнивают находку с мумиями из пустыни Такла-Макан, обнаруженными в начале XX века. Там были захоронены женщины с киноварными украшениями и ритуальными предметами, которых прозвали «ведьмами пустыни». Однако у них не было следов пигмента на зубах.

Археологи не исключают, что женщина могла быть жрицей или шаманкой, а обряд — частью неизвестной религиозной практики. В настоящее время ученые продолжают проводить раскопки.