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14:36, 24 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли причину крушения военного Су-25 в Приморском крае

Минобороны: Причиной крушения Су-25 в Приморье стала техническая неисправность
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Причиной крушения военного Су-25 в Приморском крае, предварительно, стала техническая неисправность. Информацию об этом раскрыли в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. На место аварии вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.

О крушении Су-25 в Приморье стало известно днем 24 марта. По данным Минобороны, военный самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Пилот успел катапультироваться, угроз его жизни и здоровью нет. Поисково-спасательная группа уже эвакуировала россиянина с места приземления.

Ранее в районе села Новоликеево Нижегородской области разбился легкомоторный самолет RV-7, на борту которого находились два человека. Выживших в катастрофе нет. Судя по появившимся в сети кадрам, борт оказался практически полностью уничтожен — нетронутыми остались только часть хвоста и крыло.

ЖЗЛ
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