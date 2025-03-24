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16:15, 24 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о подготовке Зеленского к выборам

Гончаренко: У госорганов потребовали отчет о выполнении программы Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На фоне сообщений о подготовке выборов на Украине у госорганов страны потребовали отчет о выполнении предвыборной программы президента Владимира Зеленского. О подготовке украинского лидера к голосованию рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Пришло письмо в кучу государственных агентств и компаний с требованием предоставить информацию о "достижениях в рамках выполнения предвыборной программы президента Украины"», — рассказал нардеп.

Он выдвинул ироничное предположение, что Зеленский потребовал отчет о своих достижениях, чтобы рассказать о них президенту США Дональду Трампу, а не для того, чтобы начать предвыборную кампанию.

Ранее стало известно, что власти Украины согласны с необходимостью проведения президентских выборов. Об этом представители Киева заявили спецпосланнику США по Украине Стиву Уиткоффу.

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