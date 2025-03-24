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09:53, 24 марта 2025Мир

В России допустили размещение миротворцев на Украине с одним условием

Директор ИМЭМО Войтоловский: Россия может принять силы ООН на Украине без НАТО
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Россия может принять идею отправки миротворческих сил ООН на Украину, но с условием, что в них не войдут войска стран НАТО. Об этом заявил директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) Федор Войтоловский в комментарии газете The New York Times (NYT).

«Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня (...) Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга», — отметил исследователь.

Войтоловский подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине является частью более широкой дискуссии по будущему российско-американских отношений и их восстановлению.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что многие в армии Великобритании считают, что премьер-министр страны Кир Стармер поторопился с вопросом отправки войск на Украину. Высокопоставленные представители также указали, что идея главы британского правительства является не более чем «политическим театром».

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