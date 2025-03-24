В России начались проверки в Ракетных войсках стратегического назначения

Минобороны РФ заявило, что в РВСН начались плановые комплексные проверки

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые комплексные проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В Ракетных войсках стратегического назначения начались плановые контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года», — говорится в сообщении.

В ходе проверок в Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях пройдут командно-штабные учения, в ходе которых планируется вывести на полевые позиции ракетные полки ПГРК «Ярс».

В октябре 2024 года оборонное ведомство заявило, что ПГРК «Ярс» Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения вывели на боевое патрулирование. Там подчеркнули, что расчеты ПГРК совершат марши протяженностью до 100 километров.