В России наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на стороне Украины

В ДНР заочно приговорили к 14 годам гражданина Грузии Хмаладзе за наемничество

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе к 14 годам колонии за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта 2022 года по март 2024 год Хмаладзе был на территории Украины, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу. Затем в составе различных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России. За эти действия он получил вознаграждение в размере 745 тысяч рублей.

Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что наемника из Великобритании осудят в России за боевые действия на стороне Украины.