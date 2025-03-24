В России предложили выдавать молодым родителям набор для ухода за ребенком на первый год

Миронов предложил выдавать родителям до 23 лет набор для ухода за первенцем

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдавать молодым родителям, которые родили первенца до 23 лет, набор для ухода за ребенком на первый год жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Письмо с предложением о введении адресной поддержки для молодых семей он направил в адрес министра труда Антона Котякова.

Миронов отметил, что речь идет о наборе предметов, необходимых ребенку в первый год жизни. По его словам, этот период является критически важным для физического развития младенца, и отсутствие средств гигиены и ухода может негативно повлиять на его здоровье.

Политик указал, что предоставление такого набора позволит обеспечить полноценные условия для роста и развития малыша. «Тем более, предоставление набора снизит финансовую нагрузку на молодые семьи, что крайне важно на фоне роста цен на товары для детей», — заключил он.

Ранее в России предложили частично списывать ипотечные кредиты за каждого нового ребенка. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.