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03:35, 24 марта 2025Россия

В России предложили выдавать молодым родителям набор для ухода за ребенком на первый год

Миронов предложил выдавать родителям до 23 лет набор для ухода за первенцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдавать молодым родителям, которые родили первенца до 23 лет, набор для ухода за ребенком на первый год жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Письмо с предложением о введении адресной поддержки для молодых семей он направил в адрес министра труда Антона Котякова.

Миронов отметил, что речь идет о наборе предметов, необходимых ребенку в первый год жизни. По его словам, этот период является критически важным для физического развития младенца, и отсутствие средств гигиены и ухода может негативно повлиять на его здоровье.

Политик указал, что предоставление такого набора позволит обеспечить полноценные условия для роста и развития малыша. «Тем более, предоставление набора снизит финансовую нагрузку на молодые семьи, что крайне важно на фоне роста цен на товары для детей», — заключил он.

Ранее в России предложили частично списывать ипотечные кредиты за каждого нового ребенка. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

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