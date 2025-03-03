В России предложили частично списывать ипотеку за каждого ребенка

В ОП России предложили списывать часть ипотеки за каждого нового ребенка

В России предложили частично списывать ипотечные кредиты за каждого нового ребенка. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Об этом он рассказал радиостанции Sputnik.

По мнению гостя эфира, такая мера позволит молодым россиянам всерьез планировать семью и рождение детей. «Если государство заинтересовано — необходимо выделять квартиру или дом (молодым специалистам — прим. «Ленты.ру») в ипотеку под небольшой процент. (...) С каждым ребенком часть кредита, допустим, будет списываться», — пояснил член ОП. Благодаря этому финансовая нагрузка на молодых россиян существенно снизится, и они смогут сосредоточиться на семье.

Помогать демографии в таком случае смогут и работодатели, уверен Пожигайло. Если сотрудника считают ценным, компания может оплачивать аренду его квартиры в течение трех-четырех лет. Такая программа позволит удержать работников, но вместе с тем и не даст их сковать, ведь гарантия жилья дается лишь временно.

Ранее в Оренбуржье предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки в случае форс-мажора. Инициатива главным образом нацелена на местных жителей, потерявших жилье при рекордных паводках.