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20:28, 26 февраля 2025Экономика

В России предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки при одном условии

В Оренбуржье предложили выдавать льготную ипотеку повторно в случае форс-мажора
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки при форс-мажоре. С соответствующим предложением выступили в оренбургском отделении Уральского главного управления Центробанка, передает ТАСС.

Инициатива предполагает возможность повторного оформления льготного кредита на жилье в случае, если заявители потеряли прежнюю жилплощадь из-за непредвиденных обстоятельств. Условия выдачи жилищных ссуд предлагают изменить, в частности, после масштабных паводков в Оренбуржье. «Ситуация нестандартная не только для наших жителей, но и для финансовых институтов. Например, мы вышли с инициативой, (…) чтобы законодательство разрешило (…) вторично оформить ипотеку», — заявил управляющий отделением Александр Стахнюк.

Предложение о возможности повторного получения льготной ипотеки было направлено в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Как сообщается, инициатива была предварительно одобрена и отправлена на рассмотрение в органы исполнительной власти и прокуратуру.

Паводки 2024 года стали для Оренбургской области рекордными. Мощное половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в самом городе, но и другие населенные пункты региона.

Тогда в Минстрое заявили, что почти половину пострадавших от паводка домов в Оренбуржье невозможно восстановить. Владельцам такой недвижимости пообещали выдать сертификаты на приобретение нового жилья. Подвалы некоторых местных домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья, что затруднило запуск отопительного сезона.

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