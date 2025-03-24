В России призвали аккуратно подходить к возвращению западных компаний

Глава комиссии Госсовета Цыбульский: Важно учитывать интересы инвесторов из РФ

В вопросе потенциального возвращения в Россию западных компаний важно руководствоваться в первую очередь интересами отечественных инвесторов. Такое мнение высказал глава комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что ряд российских инвесторов после массового ухода западных компаний из страны вложили значительные средства в создание и развитие собственного производства. Это способствовало закреплению отечественных компаний в освободившихся нишах. В дальнейшем необходимо сохранить подобный вектор и аккуратно подходить к выстраиванию отношений с потенциальными «возвращенцами», отметил Цыбульский.

Глава комиссии добавил, что в этом вопросе следует отдавать приоритет российским компаниям и инвесторам. Они должны продолжать получать максимальную поддержку со стороны государства. Их интересы ни в коем случае не должны ущемляться, подчеркнул Цыбульский. «Нам надо быть очень аккуратными, выстраивая отношения с западными компаниями», — заключил он.

Ранее схожее мнение высказал глава российской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Возвращение компаний из стран «Большой семерки» (G7), отметил он, не должно негативным образом сказываться на положении российских фирм и инвесторов. В противном случае, подчеркнул Катырин, убытки отечественных компаний вырастут, а их конкурентоспособность, напротив, снизится.