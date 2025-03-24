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18:26, 24 марта 2025Наука и техника

В США рассказали о деградации экипажей Abrams

BI: Танкисты армии США с трудом осваивают стрельбу из Abrams
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Экипажи танков M1 Abrams армии США потеряли квалификацию за годы борьбы с повстанческими силами в Ираке и Афганистане. О деградации танкистов рассказали в публикации Business Insider (BI).

Издание обратило внимание на статью историка бронетанковых войск США Роберта Кэмерона, который рассказал о снижающимся уровне профессионализма танкистов. «Танки обладают способностью поражать различные цели с высокой точностью на все больших расстояниях, как неподвижные, так и движущиеся. Однако многие экипажи с трудом осваивают основы танковой стрельбы», — пишет историк.

Отмечается, что длительная сосредоточенность армии на конфликтах в Афганистане и Ираке сказалась на мастерстве военных при ведении механизированных боевых действий. Например, в Ираке квалифицированные танковые экипажи часто использовали в качестве пехоты для патрулирования. Издание подчеркивает, что теперь армия США должна подготовиться к конфликтам с хорошо вооруженными противниками, которые потребуют активного применения бронетехники.

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Представитель бронетанковой школы армии США Стив Кривицкий рассказал BI, что танкисты теряют базовые навыки стрельбы. Он подчеркнул, что многие экипажи испытывали трудности при стрельбе в ходе соревнования экипажей «Абрамсов», которое провели в 2022 году. «Экипажи испытывали трудности с прицеливанием, обнаружением и идентификацией целей, стрельбой из пулемета и определением типа цели», — сказал Кривицкий.

Ранее в марте американское издание 19FortyFive писало, что переданные Киеву танки Abrams находятся в уязвимом положении, поскольку Вооруженные силы России обладают современными противотанковыми средствами.

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