В США рассказали о деградации экипажей Abrams

BI: Танкисты армии США с трудом осваивают стрельбу из Abrams

Экипажи танков M1 Abrams армии США потеряли квалификацию за годы борьбы с повстанческими силами в Ираке и Афганистане. О деградации танкистов рассказали в публикации Business Insider (BI).

Издание обратило внимание на статью историка бронетанковых войск США Роберта Кэмерона, который рассказал о снижающимся уровне профессионализма танкистов. «Танки обладают способностью поражать различные цели с высокой точностью на все больших расстояниях, как неподвижные, так и движущиеся. Однако многие экипажи с трудом осваивают основы танковой стрельбы», — пишет историк.

Отмечается, что длительная сосредоточенность армии на конфликтах в Афганистане и Ираке сказалась на мастерстве военных при ведении механизированных боевых действий. Например, в Ираке квалифицированные танковые экипажи часто использовали в качестве пехоты для патрулирования. Издание подчеркивает, что теперь армия США должна подготовиться к конфликтам с хорошо вооруженными противниками, которые потребуют активного применения бронетехники.

Представитель бронетанковой школы армии США Стив Кривицкий рассказал BI, что танкисты теряют базовые навыки стрельбы. Он подчеркнул, что многие экипажи испытывали трудности при стрельбе в ходе соревнования экипажей «Абрамсов», которое провели в 2022 году. «Экипажи испытывали трудности с прицеливанием, обнаружением и идентификацией целей, стрельбой из пулемета и определением типа цели», — сказал Кривицкий.

Ранее в марте американское издание 19FortyFive писало, что переданные Киеву танки Abrams находятся в уязвимом положении, поскольку Вооруженные силы России обладают современными противотанковыми средствами.