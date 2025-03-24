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16:38, 24 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры на севере страны

Командование ВСУ: В Сумской области уничтожен объект критической инфраструктуры
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Сумской области на севере Украины был уничтожен объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В результате обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два взрыва произошли на территории села Рясное, в результате чего оказалась повреждена инфраструктура. При этом представители украинских войск не рассказали, какой именно объект был уничтожен.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются в Сумской области в районе населенных пунктов Басовка и Владимировка. Он также предположил, что это может быть связано с планом российского командования, имеющим своей целью не только откат ВСУ к государственной границе в Курской области.

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