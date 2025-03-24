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11:25, 24 марта 2025Россия

Стало известно о сбросе ВСУ под Суджей вызывающих тремор и рвоту отравляющих боеприпасов

ВСУ в Курской области применили боеприпасы с отравляющими веществами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Курской области химические боеприпасы с отравляющими веществами неустановленного типа. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его информации, в приграничье зафиксировали два применения химических боеприпасов, отравляющие вещества которых вызывают рвоту, тремор и потерю сознания.

«Отравляющие вещества закидывают как артиллерией, так и с помощью квадрокоптеров. Наши войска продолжают штурмовать урочище Глубокое», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», 21 марта сообщал, что ВСУ пытались сбросить некие колбы с октокоптеров «Баба-Яга» в Курской области. Отмечалось, что специалисты проводят анализ отравляющего вещества, которое пытался использовать противник.

В октябре 2024 года в спецназе «Ахмат» заявляли, что ВСУ применяют в Курской области отравляющие вещества. Как рассказал боец с позывным Аид, для боеприпасов Киев использует вещества с производными промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Он вспомнил, как у 21-летнего бойца спецназа из-за отравления остановилось сердце — врачи смогли его спасти.

ЖЗЛ
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