Названы первые претенденты среди иностранных компаний на возвращение в Россию

Юрист Шахназаров усомнился в том, что с отменой санкций все компании вернутся

Утверждать, что с отменой санкций все ушедшие из России иностранные компании вернутся в страну, было бы наивно, считает партнер юридической компании O2 Consulting Карен Шахназаров. Первых претендентов на возобновление работы специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, среди первых иностранных компаний, которые задумаются о возвращении в Россию, как только начнется отмена санкций, будут компании, деятельность которых никак не была связана с секторальными санкциями и которые могли бы и не покидать российский рынок, но сделали это по иным соображениям. Сюда, например, относится весь сектор розничной торговли и розничных услуг, производство продуктов питания, сетевые кафе и рестораны», — поделился Шахназаров.

Компании, торгующие люксовым брендами одежды и аксессуаров, которые не смогли продолжить свою работу из-за введенного ЕС ограничения на стоимость поставляемого в Россию товара в размере не более 300 евро, также окажутся одними из первых Карен Шахназаров партнер юридической компании O2 Consulting

Специалист рассказал, что компания Christian Dior недавно подала заявки на регистрацию в России своих новых марок. Он объяснил, что может косвенно свидетельствовать о планах компании вернуться в страну, как только представится такая возможность.

«Возьмем другой пример — Decathlon. Несмотря на сообщения о том, что компания приостановила свои операции в России, за этой информацией не последовало каких-либо данных о ее выходе с рынка или о продаже ею своих российских активов. Косвенно это также может свидетельствовать о том, что компания готова возобновить активную работу при первой же благоприятной возможности», — сообщил Шахназаров.

Также юрист отметил, что многие иностранные компании продавали свои активы российскому топ-менеджменту и закладывали в сделку не только возможность обратного выкупа в случае возвращения, но и определенные ограничения на право распоряжаться приобретенными активами.

«В частности, в таких сделках новый собственник достаточно часто ограничивался в возможности продать часть активов третьему лицу, увольнять работников купленных им предприятий и так далее. Таким образом эти компании не только предприняли попытку сохранить свой российский бизнес как единый имущественный комплекс, продав его в одни руки, но и заранее заложили в сделку механизм его сохранения и возврата», — объяснил он.

Тем не менее утверждать, что с отменой санкций все компании начнут массово возвращаться в Россию, было бы наивным. Все зависит от конкретных обстоятельств и, в частности, от того, как компании покидали рынок, с какими активами им пришлось при этом расстаться и насколько трудоемким будет процесс воссоздания этих активов для эффективного возвращения в прежнем формате Карен Шахназаров партнер юридической компании O2 Consulting

Японские и южнокорейские компании, по словам Шахназарова, будут одними из первых, кто вернется на российский рынок.

«Hyundai Motor в конце 2023 года продала свои российские активы, но сохранила право на их обратный выкуп. При этом компания продолжила подавать заявки на регистрацию в России своих новых марок и обеспечивала сохранность уже зарегистрированных. Это явно свидетельствует о заинтересованности компании к возвращению, к которому она технически готова. То же самое справедливо и в отношении компаний Samsung Electronics, LG и большинства японских автопроизводителей», — рассказал юрист.

В целом, по мнению Шахназарова, европейские компании настроены на возвращение на российский рынок. Однако он заключил, что конкретная статистика по каждой стране будет зависеть от градуса ее общественных и политических настроений.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что условием обсуждения возвращения западных компаний в Россию является отмена санкций. По его словам, в стране каждый случай будут рассматривать в отдельности, «так же пристально, как они это сделали в 2022 году».