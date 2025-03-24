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11:05, 24 марта 2025Россия

ВСУ ударили по церкви в Судже

ВСУ ударили по Троицко-Вознесенской церкви в Судже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Троицко-Вознесенской церкви в Судже. Об этом сообщил врио зампредседателя правительства Курской области Артем Демидов, выступая на заседании облправительства, передает ТАСС.

«К сожалению, пополняется наша "Белая книга". Среди поврежденных действиями ВСУ объектов культурного наследия мы зафиксировали еще один объект», — обозначил Демидов.

По словам чиновника, церковь была построена в 1812 году. В результате атаки ВСУ здание получило серьезные повреждения.

На сегодняшний день в списке попавших под обстрел ВСУ в Курской области объектов культурного наследия 49 зданий.

Ранее очевидец снял на видео разрушенную от атак ВСУ церковь в селе Борки Суджанского района. Во время съемки в отдалении были слышны звуки, похожие на выстрелы.

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