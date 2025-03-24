Выявлена новая опасность кофе из офисных кофемашин

NMCD: Кофе из автоматических кофемашин содержит повышенное число дитерпенов

Кофе, приготовленный в автоматических кофемашинах, может незаметно влиять на здоровье сосудов — к такому выводу пришла группа ученых из Швеции. Как показало исследование, напитки из таких машин содержат повышенное количество дитерпенов — органических соединений, способных повышать уровень холестерина в крови. Результаты опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Исследователи проанализировали образцы кофе, взятые из 14 кофемашин в четырех медицинских учреждениях. Кофе тестировали дважды, с интервалом в несколько недель, чтобы проверить стабильность состава. Для анализа выбирались стандартные настройки приготовления и одинаковый размер порции.

Сравнив данные, ученые выяснили, что кофе из автоматов содержит больше дитерпенов, чем напиток, прошедший бумажную фильтрацию, но меньше, чем кофе, приготовленный без фильтрации — например, методом френч-пресса или по-турецки. Исследователи считают, что именно фильтрация играет ключевую роль в снижении концентрации этих веществ.

Дитерпены, в частности кафестол и кахвеол, способны воздействовать на печень и стимулировать выработку «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности), увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном употреблении.

Авторы подчеркивают: речь не идет об отказе от кофе, но стоит обращать внимание на способ его приготовления. Предпочтение фильтрованному варианту может стать простым способом поддержать здоровье сердца.