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18:53, 24 марта 2025Наука и техника

Выявлена скрытая опасность употребления марихуаны

JACC Advances: Употребление каннабиса повышает риск развития инфаркта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gustavo Graf / Reuters

Ученые обнаружили, что употребление марихуаны может быть связано с серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, даже у людей без видимых факторов риска. Результаты исследования опубликованы в JACC Advances.

Анализ медицинских данных более чем 4,6 миллиона человек показал: у людей младше 50 лет, употребляющих каннабис, вероятность перенести сердечный приступ в шесть раз выше, чем у тех, кто его не употребляет. Причем у участников исследования не было диагностировано ни диабета, ни повышенного давления, ни других хронических сердечных заболеваний.

Кроме того, мета-анализ 12 исследований с участием более 75 миллионов человек из разных стран выявил, что у тех, кто регулярно употребляет марихуану, риск инфаркта увеличивается примерно на 50 процентов. В рамках наблюдений исследователи также зафиксировали: у потребителей каннабиса вероятность инсульта возрастает в четыре раза, риск сердечной недостаточности — в два раза, а риск смерти от других заболеваний сердца — в три.

Авторы считают, что психоактивные вещества в составе каннабиса могут нарушать ритм сердца, мешать его нормальному кровоснабжению и провоцировать сужение сосудов. Некоторые эффекты проявляются в течение часа после употребления.

Медики отмечают, что при оценке сердечно-сосудистого риска следует учитывать употребление марихуаны наравне с курением табака. Несмотря на ограничения, связанные с ретроспективным характером анализа, исследование закладывает важную основу для дальнейшего изучения потенциальной опасности каннабиса для сердца и сосудов.

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