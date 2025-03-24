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17:00, 24 марта 2025Наука и техника

Выявлено неожиданное последствие отказа от алкоголя

JAMA Network Open: Отказ от алкоголя вызывает ухудшение состояния сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Julianna Arjes / Unsplash

Отказ от спиртного может неожиданным образом отразиться на уровне холестерина. К такому выводу пришли японские ученые из Токийского института наук. Их исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало: у людей, которые прекратили употреблять алкоголь, ухудшаются показатели крови, связанные с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение десяти лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья более 57 тысяч человек. Выяснилось, что при полном отказе от алкоголя в крови повышается уровень «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности) и одновременно снижается уровень «хорошего» (липопротеидов высокой плотности). Причем, чем больше человек пил до отказа, тем заметнее становились изменения.

Интересно, что у тех, кто начал употреблять алкоголь регулярно, наблюдалась противоположная картина: липидный профиль улучшался. Эффект усиливался с увеличением дозировки.

Однако ученые подчеркивают, что это не повод начинать пить — важен сам факт, что изменение привычек влияет на обмен веществ. Авторы исследования рекомендуют врачам следить за уровнем холестерина у пациентов, резко изменивших отношение к спиртному, чтобы своевременно предотвратить возможные проблемы с сердцем.

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