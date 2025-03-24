Зеленский оценил влияние заморозки помощи США на операцию в Курской области

Зеленский опроверг влияние заморозки помощи США на операцию в Курской области

Заморозка военной помощи Украине от США не повлияла на операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time.

«Я бы не сказал, что заморозка повлияла на операцию в Курской области», — подчеркнул политик.

Зеленский опроверг влияние приостановки помощи США на поражения в Курской области и отказался возлагать вину на администрацию американского президента Дональда Трампа. При этом он заявил, что больше всего его беспокоили заявления президента США об окружении ВСУ на оккупированных территориях, а также отсутствие разведданных от Вашингтона.

Ранее Зеленский заявил о продолжении операции ВСУ в Курской области. Политик вновь отказался признать окружение украинских войск в российском регионе.