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00:32, 24 марта 2025Из жизни

Женщина дважды солгала партнеру о беременности и оказалась за решеткой

Британка дважды обманула партнера, прикидываясь беременной, и попала за решетку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Женщина из Великобритании дважды имитировала беременность и оказалась за решеткой. Об этом пишет The Guardian.

23-летнюю Либби Вернон приговорили к шести месяцам тюремного заключения за то, что она несколько раз обманула партнера, прикидываясь беременной. Вернон познакомилась с мужчиной в интернете в 2023 году и вскоре солгала ему, что беременна близнецами от бывшего бойфренда, который жестоко избивал ее. Новый партнер согласился воспитывать чужих детей.

Вскоре Вернон рассказала, что один из младенцев мертв. Выкидыш якобы произошел из-за редкого диагноза — удвоения матки. Они вместе скорбели о потере, но все еще ждали появления на свет выжившего ребенка. В декабре 2023 Вернон «родила» дочь Афину: она отправляла партнеру фотографии девочки в белой шапочке со словами «кое-кто хочет с тобой познакомиться». Однако через несколько дней британка сообщила ему, что «ребенок перестал дышать» и предоставила поддельный сертификат о смерти Афины Грейс из-за синдрома внезапной детской смерти.

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В начале 2024 года Вернон сказала партнеру, что снова беременна — на этот раз от него. По ее словам, у нее должны были родиться мальчики-близнецы. Пара заранее дала будущим детям имена, причем одного назвали в честь дедушки будущего «отца». Мужчина познакомил Вернон с семьей и даже устроил вечеринку. При этом женщина не снимала майку при партнере, якобы стесняясь растяжек.

Вскоре Вернон заявила о первом выкидыше и продемонстрировала фото со сгустком крови. На более позднем сроке она снова заявила о кровотечении. Встревоженный мужчина наказал ей ехать в больницу, но она сказала, что ее прием перенесли. Решив разобраться с врачами, он поехал в больницу вместе с Вернон. Там он узнал правду, увидев ее накладной живот. Объяснить причину лжи женщина не смогла.

Ранее сообщалось, что уверенная в своей бесплодности жительница Китая узнала о беременности за четыре часа до родов. В больницу она обратилась с жалобой на онемение рук.

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