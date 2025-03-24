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20:03, 24 марта 2025Из жизни

Женщина упала с шестиметрового обрыва из-за наушников и не пострадала

People: В США женщина сорвалась с шестиметрового обрыва из-за наушников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alexey Stiop / Shutterstock / Fotodom

В США женщина сорвалась с обрыва и пролетела шесть метров из-за потерянных наушников. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на территории Пайн-Ридж в штате Кентукки во вторник, 18 марта. Днем спасателям позвонила женщина и рассказала, что упала с обрыва. Она пролетела вниз около шести метров, но ее падение смягчило дерево.

Прибывшие на место спасатели вытащили ее при помощи троса, женщина не пострадала. Американка рассказала, что шла к Свистящей скале, — одной из местных природных достопримечательностей — когда уронила беспроводной наушник у края обрыва. Она попыталась найти его, оступилась и упала.

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Участники спасательной операции заявили, что если бы женщина не зацепилась за дерево, ее падение могло закончиться серьезными травмами.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в Таиланде женщина выжила после того, как сорвалась с 40-метровой скалы. Пострадавшая оступилась, когда занималась сбором бамбука.

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