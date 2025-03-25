Белый дом признал утечку секретной информации на фоне скандала

WP: Белый дом признал утечку информации при обсуждении ударов по Йемену

Белый дом признал факт утечки секретной информации, которая произошла в ходе обсуждения ударов по йеменским хуситам высокопоставленными членами администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Представитель совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз прокомментировал скандал с участием главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретной дискуссии. По словам чиновника, информация, которую рассказал журналист, «кажется подлинной».

Хьюз подчеркнул, что сейчас администрация пытается узнать, каким образом журналист попал в чат к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, главе Пентагона Питу Хегсету и другим чиновникам.

Ранее Трамп прокомментировал информацию о включении Голдберга в секретный чат Белого дома. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат Atlantic», — сказал он.