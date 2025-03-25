В ФБР рассказали о новом способе распространения вирусов

ФБР рассказало о вирусах, спрятанных в программах для конвертации файлов

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило пользователей компьютеров о новом способе распространения вирусов через интернет. На это обратило внимание издание PCMag.

Специалисты отделения агентства в Денвере, штат Колорадо, рассказали, что злоумышленники начали размещать вирусы на сайтах, созданных якобы для конвертации изображений, видео или других материалов в другой формат. Вирусное программное обеспечение (ПО) могут загрузить на компьютер жертвы при попытке поменять формат файла.

«Это может быть веб-сайт, утверждающий, что он преобразует один тип файла в другой, например, файл doc в файл pdf», — отметили эксперты. По словам журналистов, в сети крайне популярны различного типа конвертеры, которые бесплатно обещают перевести файл одного формата в другой — даже без скачивания специальных программ. В отдельных случаях пользователям предлагают бесплатно скачать утилиту для конвертации файлов.

«К сожалению, многие жертвы не осознают, что их устройства заражены вредоносным ПО, пока не становится слишком поздно», — заметили в ФБР. Специалисты агентства подчеркнули, что некоторые программы могут быть особенно коварными: они не только меняют формат файлов, но и заражают компьютеры вирусом.

В середине марта Агентство по кибербезопасности (CISA) США призвало пользователей Windows 10 срочно обновить свои компьютеры. Предупреждение связано с появлением шести опасных уязвимостей.