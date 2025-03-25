Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:54, 25 марта 2025Бывший СССР

Дочь застреленной Фарион призвала наказать свидетелей убийства неонациста в Одессе

Дочь Фарион призвала наказать свидетелей убийства неонациста Ганула в Одессе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Україна Online: Новини | Політика»

Свидетелей убийства украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе необходимо наказать. К таким действиям призвала дочь застреленной летом 2024 года экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион София Семчишин в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Все кто там на видео, вы тоже должны быть наказаны! И ваше равнодушие-это еще один выстрел в человека, который защищал все украинское», — написала она.

Демьян Ганул участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. В результате произошедшего погибли 48 человек, еще 120 — пострадали. В 2024 году он избил грубо высказавшегося в отношении одного из бойцов Вооруженных сил Украины одесского фитнес-тренера.

Об убийстве активиста стало известно 14 марта 2025 года. Неизвестный застрелил мужчину, когда тот убегал, а впоследствии добил его выстрелом в голову. Инцидент попал на видео и был опубликован в сети.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    «Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

    Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

    Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

    Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

    Названы лучшие музеи России

    Блогеры начали есть пасту для депиляции

    Советник Трампа по нацбезопасности обсудит с Москвой договоренности по Черному морю

    30-тысячное стадо редчайших животных запечатлели в России

    Раскрыт преемник Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше