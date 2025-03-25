Дочь застреленной Фарион призвала наказать свидетелей убийства неонациста в Одессе

Дочь Фарион призвала наказать свидетелей убийства неонациста Ганула в Одессе

Свидетелей убийства украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе необходимо наказать. К таким действиям призвала дочь застреленной летом 2024 года экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион София Семчишин в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Все кто там на видео, вы тоже должны быть наказаны! И ваше равнодушие-это еще один выстрел в человека, который защищал все украинское», — написала она.

Демьян Ганул участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. В результате произошедшего погибли 48 человек, еще 120 — пострадали. В 2024 году он избил грубо высказавшегося в отношении одного из бойцов Вооруженных сил Украины одесского фитнес-тренера.

Об убийстве активиста стало известно 14 марта 2025 года. Неизвестный застрелил мужчину, когда тот убегал, а впоследствии добил его выстрелом в голову. Инцидент попал на видео и был опубликован в сети.