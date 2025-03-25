Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:51, 25 марта 2025Наука и техника

Европа объявила конкурс на создание ракет для запуска спутников

ЕКА объявило конкурс на создание ракет для запуска спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило конкурс на создание ракет для запуска спутников. Об этом пишет издание SpaceNews.

Заявки на конкурс European Launcher Challenge (ELC), объявленный 24 марта, принимаются до 5 мая. В рамках тендера каждый победитель, если такой будет выбран, сможет получить грант в размере до 169 миллионов евро. Указанные средства должны пойти на предоставление пусковых услуг для ЕКА и партнеров в период с 2026 по 2030 годы либо для «демонстрации модернизации возможностей запуска» к 2028 году.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В июне издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА опубликовало запрос к частным космическим компаниям по поводу их возможности предоставления пусковых услуг для будущих миссий.

В марте прошлого года то же издание рассказало, что правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде

    Москвичам пообещали аномальные выходные

    Нефтяной гигант задумался о закрытии заводов в Европе

    Шести бойцам украинской теробороны дали срок за терроризм в Курской области

    В мэрии Махачкалы прокомментировали ситуацию со взрывом в доме

    Песков объяснил уровнем развития картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

    Лукашенко рассказал о хождении Белоруссии по краю пропасти

    Армения отказалась пересматривать позицию по ОДКБ

    Песков раскрыл планы на следующий разговор Путина и Трампа

    Лукашенко рассказал про мечты половины мира о белорусской «диктатуре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше