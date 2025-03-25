Европа объявила конкурс на создание ракет для запуска спутников

ЕКА объявило конкурс на создание ракет для запуска спутников

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило конкурс на создание ракет для запуска спутников. Об этом пишет издание SpaceNews.

Заявки на конкурс European Launcher Challenge (ELC), объявленный 24 марта, принимаются до 5 мая. В рамках тендера каждый победитель, если такой будет выбран, сможет получить грант в размере до 169 миллионов евро. Указанные средства должны пойти на предоставление пусковых услуг для ЕКА и партнеров в период с 2026 по 2030 годы либо для «демонстрации модернизации возможностей запуска» к 2028 году.

В июне издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА опубликовало запрос к частным космическим компаниям по поводу их возможности предоставления пусковых услуг для будущих миссий.

В марте прошлого года то же издание рассказало, что правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения.