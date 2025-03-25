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07:09, 25 марта 2025Мир

Европу поставили перед судьбоносным выбором в отношении России

19fortyfive: Отношения Европы с Россией определят будущее континента
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношении России, от которого зависит будущее континента. Об этом сообщает журнал 19fortyfive.

«Европе предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении России, которая неизбежно приведет к печальным последствиям. Есть и другой вариант, если демократическая Европа сможет преодолеть свою навязчивую идею рассматривать сегодняшнюю Россию как вечного противника», — указано в материале.

Отмечается, что многие проукраинские политики Европы специально саботируют кампанию президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. По мнению автора, Европейскому союзу (ЕС) следует сделать выбор в пользу более рационального и менее антагонистического подхода к РФ, поскольку это позволило бы Брюсселю проводить независимую от Вашингтона политику и стать центром посредничества и дипломатии, а не воинственности и напряженности.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскрыл план Европы против Трампа. По его словам, ЕС и Великобритания хотят «испортить жизнь» администрации Трампа, его мирным инициативам и попыткам реформировать НАТО.

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