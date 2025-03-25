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21:03, 25 марта 2025Забота о себе

Гипертоникам перечислили три простых способа избежать скачков давления весной

Кардиолог Байдина: Избежать обострения гипертонии весной поможет похудение
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Помочь сердечно-сосудистой системе адаптироваться к смене сезона и не допустить обострения гипертонии весной поможет соблюдение трех простых правил. Их врач-кардиолог Валентина Байдина перечислила гипертоникам в беседе с изданием «Доктор Питер».

Первым способом избежать скачков давления Байдина назвала похудение. Она объяснила, что, согласно исследованиям, каждый лишний килограмм может повышать артериальное давление на один-два миллиметра ртутного столба. «Таким образом, снижение массы тела даже на три-пять килограммов уже позволит заметно улучшить показатели и самочувствие», — подчеркнула кардиолог.

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Вторая рекомендация врача — найти баланс физической активности. По ее словам, нагрузка должна быть адекватной человеку. Особенно это касается дачников, которые с наступлением тепла начинают поднимать тяжести, работают без перерывов на грядках и тем самым увеличивают риск резкого подъема давления. Для профилактики гипертонии кардиолог посоветовала отдавать предпочтение прогулкам, а участие в дачных делах увеличивать постепенно.

Наконец, как отметила Байдина, в межсезонье особенно важно тщательно контролировать артериальное давление, даже если человек постоянно принимает препараты от гипертонии. Эта простая мера поможет отследить динамику, понять, есть ли тенденция к повышению давления, и при необходимости вовремя обратиться к специалисту, объяснила врач.

Ранее невролог Анна Копцева назвала грозящие инсультом показатели давления. По ее словам, повышение показателей артериального давления в состоянии покоя выше значения 140/90 миллиметров ртутного столба должно быть поводом обратиться к врачу.

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