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18:18, 25 марта 2025Спорт

Глава World Athletics объявил о введении гендерных проверок для всех женщин-легкоатлеток

Глава World Athletics Коу заявил о введении гендерных проверок для спортсменок
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Себастьян Коу

Себастьян Коу. Фото: Cao Can / XinHua / Globallookpress.com

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу объявил о введении гендерных проверок для всех женщин, планирующих участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, тестирование нужно будет пройти один раз за карьеру. «Процесс ясный и очень важный. Мы проработаем вопрос того, кто будет производить тест, и временные рамки», — добавил Коу.

Он также высказался о методе тестирования. «Мазок или сухой анализ крови. Очень важно это внедрить для гарантии целостности женского спорта и соревнований», — заявил Коу, добавив, что готов к протестам после этого решения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин. Член палаты представителей США Нэнси Мейс заявила, что закон восстановит справедливость и защитит права спортсменок.

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