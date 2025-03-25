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12:00, 25 марта 2025Спорт

Комментатор UFC предпочел работу в России Канаде

Комментатор UFC Джо Роган предпочел работу в России Канаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Джо Роган

Джо Роган. Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Американский актер, стендапер и комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в эфире своего подкаста предпочел работу в России Канаде.

Роган заявил, что не будет работать на турнире промоушена UFC 315 в канадском Монреале, который пройдет 10 мая. «Больше не поеду в Канаду — предпочту поездку в Россию», — подчеркнул он.

Роган поддерживает президента США Дональда Трампа. Политик неоднократно выступал за присоединение Канады к США.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России. «Трамп и Путин должны разобраться с этим», — заявлял он. Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года.

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