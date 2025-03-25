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22:07, 25 марта 2025Экономика

Костин высказался о перспективах восстановления деловых отношений России и США

Костин: На восстановление деловых отношений России и США потребуется время
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью CNN заявил, что на восстановление российско-американских деловых отношений потребуется время.

По словам Костина, президент США Дональд Трамп проявляет желание помочь России решить этот вопрос. «А если есть желание, найдутся и возможности», — подчеркнул он.

Помимо этого, глава ВТБ добавил, что делать прогнозы по поводу сроков восстановления деловых отношений рано из-за того, что в последние годы они «по большому счеты были разрушены». Он также предположил, что процесс возвращения западных компаний в Россию «сейчас начнется». По его мнению, бизнес гораздо менее политизирован.

Кроме того, Костин предложил создать новую правовую базу, чтобы санкции применялись «с большой осторожностью».

Ранее газета The New York Times писала, что американская разведка затруднилась определить Россию противником или партнером США.

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